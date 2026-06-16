Австралийский теннисист Алексей Попырин, занимающий 90-е место в рейтинге ATP, уступил в первом круге травяного турнира ATP-500 в Галле, Германия.

Алексей Попырин globallookpress.com

Попырин проиграл бельгийцу Рафаэлю Коллиньону (51-я строчка рейтинга) со счетом 4:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 4 минуты.

В течение матча Попырин выполнил пять эйсов, совершил три двойные ошибки и не смог реализовать единственный брейк-поинт. Его процент попадания первой подачи составил 58%. Коллиньон, в свою очередь, сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и успешно реализовал три из пяти брейк-поинтов. Процент попадания первой подачи у него был 64%.

Следующим соперником Рафаэля Коллиньона во втором круге станет итальянец Маттиея Беллуччи, который занимает 74-е место в мировом рейтинге.