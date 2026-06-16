Россиянин Даниил Медведев (7‑я ракетка мира) успешно стартовал на представительном «пятисотнике» в немецком Галле.

Даниил Медведев globallookpress.com

В первом круге он в двух сетах уверенно переиграл аргентинца Томаса‑Мартина Этчеверри(30) со счётом 6:3, 6:4.

Соперники были на корте почти полтора часа. За это время Медведев подал навылет 7 раз, сделал 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк‑пойнта из 7. У его соперника — 3 эйса, одна двойная ошибка и один брейк‑пойнт из восьми заработанных.

Дальше соперником россиянина станет француз Теренс Атман.