В первом круге травяного турнира ATP-500, проходящего в Галле (Германия), 18-я ракетка мира из России Карен Хачанов потерпел поражение.

Карен Хачанов globallookpress.com

Российский спортсмен уступил американскому теннисисту Итану Куинну, занимающему 66-е место в рейтинге, с результатом 6:1, 4:6, 4:6. Встреча продолжалась два часа.

В ходе игры Карен Хачанов выполнил восемь эйсов, совершил три двойные ошибки, успешно реализовал три брейк-пойнта из семи, а процент попадания первой подачи составил 57%. Итан Куинн сделал пять эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести, при этом его процент попадания первой подачи был 60%.

Во втором круге Итан Куинн встретится с победителем матча между американцем Беном Шелтоном и австралийцем Ником Кирьосом.