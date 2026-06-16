Шестая ракетка мира Алекс де Минор одержал победу в матче первого круга турнира ATP-500 в Лондоне.

Алекс де Минор globallookpress.com

Австралиец в двух сетах обыграл канадца Габриэля Диалло (84) со счетом 7:6, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 1 минуту. По ходу матча де Минор сделал два эйса, допустил аналогичное количество двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Диалло подал навылет четыре раза, сделал семь двойных ошибок и сумел реализовать оба заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге турнира де Минор сыграет с другим канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.