Россиянка Диана Шнайдер (16‑я ракетка мира) покидает теннисный турнир в Берлине серии WTA‑500 после первого круга.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Её обидчицей стала чешка Никола Бартункова (62‑я ракетка мира), выигравшая со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 6:3.

Их встреча длилась 2 часа 15 минут. За это время россиянка выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк‑пойнтов. У её соперницы — 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк‑пойнта из 13.

В третьей партии Шнайдер вела со счётом 3:0 и проиграла шесть геймов подряд.

Бартункова во втором круге встретится с победительницей пары Людмила Самсонова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия).