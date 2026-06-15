Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Элизе Мертенс из Бельгии в поединке первого круга турнира в Берлине (Германия).

Людмила Самсонова globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:0 в пользу бельгийки.

Самсонова сделала два эйса и пять двойных, реализовав два брейк-пойнта из восьми. Мертенс шесть раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки, при этом реализовав четыре брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Мертенс сыграет против представительницы Чехии Николы Бартунковой.