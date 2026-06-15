Сербский ветеран Новак Джокович опустился на восьмую позицию в обновлённом рейтинге ATP.

На минувшей неделе 30-летний спортсмен дошёл до полуфинала турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), что позволило ему прибавить позиции в мировой классификации.

Российский теннисист Даниил Медведев улучшил своё положение в обновлённой версии рейтинга ATP, поднявшись с восьмой на седьмую строчку.

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