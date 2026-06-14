Серена и Винус Уильямс приняли решение сыграть вместе в парном разряде на стартующем вскоре Уимблдоне, сообщает журналист Sky Sports Анджело Манджанте.
Обеим теннисисткам организаторы английского мэйджора предоставили уайлд‑кард на турнир. Также, возможно, их участие и в миксте — сейчас организаторы ведут переговоры с сёстрами об их участии.
Винус может сыграть в паре с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, а Серена — со второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом.
Напомним, что Серена побеждала 23 раза на турнирах «Большого шлема», а Винус выигрывала мэйджоры 7 раз.
Уимблдон пройдёт в Лондоне с 29 июня по 12 июля.