Серена и Винус Уильямс приняли решение сыграть вместе в парном разряде на стартующем вскоре Уимблдоне, сообщает журналист Sky Sports Анджело Манджанте.

Серена и Винус Уильямс globallookpress.com

Обеим теннисисткам организаторы английского мэйджора предоставили уайлд‑кард на турнир. Также, возможно, их участие и в миксте — сейчас организаторы ведут переговоры с сёстрами об их участии.

Винус может сыграть в паре с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, а Серена — со второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом.

Напомним, что Серена побеждала 23 раза на турнирах «Большого шлема», а Винус выигрывала мэйджоры 7 раз.

Уимблдон пройдёт в Лондоне с 29 июня по 12 июля.