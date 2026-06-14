Польский теннисист Камиль Майхшак, который занимает 76-е место в мировом рейтинге АТР, одержал победу на турнире в Хертогенбосе (Нидерланды).

Алексом де Минор globallookpress.com

В финале он встретился с шестой ракеткой мира, австралийцем Алексом де Минором. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5) в пользу 30-летнего поляка. Матч длился 2 часа 27 минут.

Майхшак продемонстрировал отличную игру, выполнив 4 эйса, допустив одну двойную ошибку и реализовав 3 из 9 брейк-пойнтов. Де Минор также показал высокий уровень, исполнив 3 эйса, допустив 4 двойные ошибки и реализовав 4 из 6 брейк-пойнтов.