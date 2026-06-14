В финальном раунде квалификации травяного турнира в Ноттингеме россиянка Анна Блинкова встречалась с венгерской теннисисткой Анной Бондарь.

Анна Блинкова globallookpress.com

Поединок продолжался 2 часа 11 минут. Блинковой пришлось отыгрываться по ходу матча, однако она сумела переломить ход встречи и добиться победы.

Россиянка, занимающая 105-е место в мировом рейтинге, уступила в первом сете, но затем уверенно забрала две последующие партии. Матч закончился в пользу Анны со счетом 5:7, 6:2, 6:2.

Благодаря этой победе 27-летняя Блинкова пробилась в основную сетку турнира. Её следующая соперница станет известна позднее.