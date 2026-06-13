Российский теннисист Даниил Медведев, восьмой номер мирового рейтинга, достиг полуфинала турнира АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), победив хорвата Марина Чилича, занимающего 47-ю позицию в рейтинге, со счетом 6:2, 3:6, 6:1.

Даниил Медведев globallookpress.com

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Медведев сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из одиннадцати брейк-пойнтов. Марин Чилич выполнил пять эйсов, совершил одну двойную ошибку и выиграл два брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале турнира в Хертогенбосхе Медведев встретится с польским теннисистом Камилем Майхшаком.