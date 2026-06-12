Вторая ракетка мира Елена Рыбакина одержал победу в четвертьфинальном матче турнира WTA-500 в Лондоне.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Казахстанская теннисистка в трех сетах обыграла немку Татьяну Марию со счетом 6:7, 7:5, 6:0.

Встреча продлилась 2 часа 9 минут. На счету Рыбакиной семь подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из тринадцати. У Марии пять эйсов, четыре двойные ошибки и один из трех выигранных брейк-поинтов.

В следующем раунде турнира Рыбакина сыграет с Кэти Бултер из Великобритании.