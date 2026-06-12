Самый титулованный теннисист в истории Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль (14 титулов) высказался по поводу победы в этом году на «Ролан Гаррос» немца Александра Зверева.

Александр Зверев globallookpress.com

«Мы верили в него. Я думаю, он игрок, который, учитывая его технический уровень, заслужил победу на турнире "Большого шлема". Шли годы, а он всё ещё не достигал этого. В этом случае у него появилась возможность, и он полностью ею воспользовался. Это положительно для тенниса, что кто‑то вроде него, кто так долго стремился к этой мечте, смог завоевать такой престижный трофей», — цитирует завершившего выступления Надаля Marca.

В решающем матче французского мэйджора 29‑летний Зверев в четырёх сетах переиграл итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1). Для него это первая победа на ТБШ в карьере.