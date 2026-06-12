46-я ракетка мира Адриен Маннарино одержал победу в четвертьфинальном матче турнира ATP-250 в Хертогенбосхе.

Адриен Маннарино globallookpress.com

Француз в двух сетах обыграл китайца Чжан Чжичжэня (213) со счетом 7:6, 6:3.

Встреча соперников продолжалась 1 час 41 минуту. По ходу матча Маннарино сделал 12 эйсов, не допустил двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных. Чжичжэнь подал навылет пять раз, сделал одну двойную ошибку, а также не реализовал оба заработанных брейк-пойнта.

В полуфинале турнира Маннарино сразится с победителем встречи между Бенжаменом Бонзи (Италия) и Алексом де Минором (Австралия).