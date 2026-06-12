Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла Кэти Бултер из Великобритании в четвертьфинале турнира в Лондоне.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась поражением второй ракетки мира со счетом 5:7, 6:2, 4:6.

Рыбакина девять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Бултер два эйса, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В полуфинале Бултер сыграет против Донны Векич из Хорватии.