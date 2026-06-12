47-я ракетка мира Марин Чилич одержал победу в матче второго круга турнира ATP-250 в Хертогенбосхе.

Марин Чилич globallookpress.com

Хорват в трех сетах переиграл португальца Нуну Боржеша со счетом 3:6, 7:6, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 18 минут. За это время Чилич 17 раз подал навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал оба брейк-поинта. Боржеш сделал 13 эйсов, две двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из восьми.

В четвертьфинале турнира Чилич сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым (Россия) и Тейсом Богардом (Нидерланды).