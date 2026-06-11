Австралийский теннисист Ник Кирьос проиграл Шо Шимабукуро из Японии во втором круге турнира в Штутгарте (Германия).

Ник Кирьос globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась поражением австралийца со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

Кирьос выполнил 22 подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать единственный брейк-пойнт. Шимабукуро сделал в игре 13 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал единственный брейк-пойнт, который заработал в матче.

В следующем круге Шимабукуро сыграет против победителя пары Маркос Гирон (США) — Бен Шелтон (США).