Американский теннисист Тейлор Фриц выиграл у Мартина Ландалусе из Испании во втором круге турнира в Штутгарте (Германия).

Тейлор Фриц globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 5:7, 7:6 (7:3) в пользу девятой ракетки мира.

Ландалус выполнил 14 подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать один брейк-пойнт из пяти. Фриц сделал в игре 25 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Фриц сыграет против Маттии Белуччи из Италии.