46-я ракетка мира Адриен Маннарино вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хертогенбосхе.

Адриен Маннарино globallookpress.com

Француз в трех сетах обыграл своего соотечественника Артура Риндеркнеша (23) со счетом 7:6, 3:6, 6:3.

Встреча соперников продолжалась 2 часа 41 минуту. По ходу матча Маннарино сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать два брейк-пойнта из восьми заработанных. Риндеркнеш подал навылет 15 раз, сделал одну двойную ошибку, а также реализовал два брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Маннарино сразится с Чжан Чжичжэнем из Китая.