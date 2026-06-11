99-я ракетка мира Бенжамен Бонзи вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хертогенбосхе.

Бенжамен Бонзи globallookpress.com

Итальянец в трех сетах обыграл француза Юго Эмбера (33) со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Встреча соперников продолжалась 1 час 57 минут. По ходу матча Умбер сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных. Бонзи подал навылет пять раз, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Бонзи сразится с австралийцем Алексом де Минором.