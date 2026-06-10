Австрийская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 27-е место в мировом рейтинге, успешно преодолела первый раунд травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды.

Анастасия Потапова globallookpress.com

В стартовом матче она одержала победу над нидерландской спортсменкой Сюзан Ламенс со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут.

Потапова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 14 возможных. Ламенс отметилась тремя эйсами, тремя двойными ошибками и двумя успешными брейк-пойнтами из шести попыток.

В следующем раунде Потапова встретится с представительницей Турции, Зейнеп Сёнмез, и будет бороться за выход в четвертьфинал турнира.