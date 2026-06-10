25-я ракетка мира Эмма Наварро потерпела поражение в матче первого круга турнира WTA-250 в Хертогенбосхе.

Эмма Наварро globallookpress.com

Американка в трех сетах уступила своей соотечественнице Кэти Макнелли (59) со счётом 6:4, 0:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Наварро два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Макнелли ни одного эйса, пять двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

Во втором круге турнира Макнелли сыграет против Соланы Сьерры из Аргентины.