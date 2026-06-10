Пятая ракетка мира Аманда Анисимова прокомментировала собственную победу в матче второго круга турнира WTA-500 в Лондоне.

Аманда Анисимова globallookpress.com

«Это был мой первый матч на траве в сезоне, поэтому, конечно, были ошибки, которыми я не слишком довольна. Но если не считать этого, мне очень понравилось то, как я играла», — приводит слова Анисимовой пресс-служба турнира.

Американка выиграла в двух сетах немку Лауру Зигемунд со счетом 6:1, 6:3.

В четвертьфинале турнира Анисимова сыграет против своей соотечественницы Ивы Йович.