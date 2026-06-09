76-я ракетка мира Донна Векич вышла во второй круг турнира WTA-500 в Лондоне.

Донна Векич globallookpress.com

Хорватка в двух сетах обыграла британку Милу Стойсавлевич (261) со счетом 6:2, 6:3.

По ходу матча Стойсавлевич подала навылет два раза, сделала четыре двойные ошибки и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных. Векич выполнила также два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

Векич вышла на корт вместо снявшейся с турнира из-за травмы украинки Марты Костюк.

В следующем раунде Векич сыграет против чешской теннисистки Марии Боузковой.