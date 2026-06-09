Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер примет участие в выставочном матче в рамках Открытого чемпионата США по теннису, сообщает пресс-служба турнира.

Роджер Федерер globallookpress.com

Мероприятие состоится 25 августа. На корте также появятся известные теннисисты прошлого: чемпион US Open-2003 Энди Роддик, двукратный победитель турнира Андре Агасси и четырёхкратный чемпион Джон Макинрой.

Сам Федерер отметил, что US Open остаётся для него особенным турниром. Он подчеркнул, что скучает по атмосфере Нью-Йорка и энергии болельщиков на стадионе имени Артура Эша.

Швейцарец является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», пять раз он выигрывал US Open. Всего за карьеру он завоевал 103 титула и 310 недель возглавлял мировой рейтинг.

В 2026 году Федерер будет официально включён в Международный зал теннисной славы.