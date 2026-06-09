105-я ракетка мира Анна Блинкова завершила выступление по итогам матча первого круга на турнире WTA-500 в Лондоне.

Анна Блинкова globallookpress.com

Россиянка в двух сетах уступила британке Эмме Радукану (42) со счетом 0:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Блинкова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Радукану два эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Во втором круге турнира Радукану сыграет с победительницей матча между Сораной Кырстей (Румыния) и Мэддисон Инглис (Австралия).