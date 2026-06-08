Американская теннисистка Серена Уильямс высказалась о том, планирует ли еще выступать в одиночном разряде.

Серена Уильямс globallookpress.com

44-летняя американка возобновила спортивную карьеру и заявилась на турнир WTA-500 в Лондоне в парном разряде, где сыграет вместе с канадкой Викторией Мбоко.

«Во всем этом процессе я сейчас не давлю на себя. Давления у меня и так было достаточно. Сейчас для меня это правда про другое… Не знаю, тут много разных вещей. Это возможность для моих детей увидеть, как я играю. Олимпия уже немного старше, Адира еще совсем маленькая, но это особенные моменты.

Для спортсмена всегда важно быть лучшей версией себя, выступать на самом высоком уровне. Может быть, получить шанс сделать это еще один последний раз. Звучит здорово и очень интересно.

Что касается одиночки… Я не могу сказать да, не могу сказать нет. Не сейчас. Думаю, мне, наверное, нужно еще немного потренироваться, если я захочу играть одиночку. Посмотрим, дойду ли до этого. Сейчас это не то, на чем я сфокусирована», — приводит слова Уильямс Punto de Break.