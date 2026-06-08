Британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, чего ждет от турнира в Лондоне.

Эмма Радукану globallookpress.com

9 июня Радукану на старте соревнований сразится с россиянкой Анной Блинковой.

«Я долго не участвовала в соревнованиях, так что думаю, что турнир в Страсбурге и "Ролан Гаррос" научили меня нескольким вещам, которые я, надеюсь, смогу перенести на травяной сезон. Но у меня было не так много матчей перед ним, но я делаю все, что могу, изо дня в день, так что это все, что я действительно могу контролировать — продолжать идти.

Я думаю, многое начинается с начала розыгрыша — с подачи и приема. Я думаю, что на травяном корте это особенно заметно, поэтому я бы начала с работы над качеством самого удара.

На этом я и пытаюсь сосредоточиться, и тогда легче реализовать такой настрой, если начинать розыгрыш лучше», — цитирует спортсменку PA.