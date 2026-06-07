Немецкий теннисист Александр Зверев выиграл у Флавио Коболли из Италии в финале Открытого чемпионата Франции.

Александр Зверев globallookpress.com

Встреча продолжалась 4 часа 16 минут и завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу третьей ракетки мира.

Зверев шесть раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Коболли шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Таким образом, Зверев впервые в истории смог выиграть турнир «Большого шлема».