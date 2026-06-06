Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился эмоциями от победы Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»-2026.

Мирра Андреева globallookpress.com

«В начале Мирра волновалась, проиграла гейм на своей подаче, но потом пришла в себя и заиграла на своём уровне. Он выше, чем у соперницы: больше мастерства, разнообразия, атакующих средств. Во втором сете у польки не было шансов, концовку она провалила. Победа заслуженная. Шнайдер в полуфинале не хватило остроты — она не смогла пробить оборону мягкими высокими мячами. Мирра же атаковала лучше с обеих сторон, могла чисто обвести. Это триумф российского тенниса, у нас теперь светлое будущее — с Андреевой и другими девчонками», — цитирует Янчука «Советский спорт».

Россиянка выиграла в решающей встрече польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

Для 19-летней Андреевой эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема».