Третья ракетка мира Александр Зверев одержал победу в полуфинальной встрече «Ролан Гаррос»-2026.

Александр Зверев globallookpress.com

Немецкий теннисист в четырех сетах переиграл чеха Якуба Меншика (27) со счетом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 57 минут. За это время Зверев семь раз подал навылет, совершил две двойные ошибки, а также реализовала четыре из семи брейк-поинтов. У Меншика — четыре эйса, пять двойных ошибок и один выигранный брейк-поинт из четырех.

В финальной встрече Зверев сыграет против победителя матча между итальянцами Флавио Коболли и Маттео Арнальди.