Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос»-2026.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Счастье! Я очень рада тому, как Мирра провела этот матч: спокойно, уверенно. Такая линия игры поможет ей выиграть турнир "Большого шлема". Это активная игра от себя, когда ты не ждёшь ошибок соперницы, а сама создаёшь. Мне кажется, Костюк не ожидала от Мирры такой активной игры. Как только у Мирры появлялся комфортный по скорости мяч, она тут же переводила в другую часть корта. Играла широко и ничего не ждала. Мне очень понравился её стиль и уровень игры. Психологически она чувствовала себя уверенно — это ощущалось через экран. Уверена, что внутри у неё бушевал океан, но снаружи она излучала спокойствие», — цитирует Веснину «Чемпионат».

Россиянка в полуфинале обыграла Марту Костюк из Украины со счетом 6:1, 6:3.

Для 19-летней теннисистки этот финал турнира Большого шлема станет первым в карьере. В решающей встрече она встретится либо с соотечественницей Дианой Шнайдер, либо с Майей Хвалиньской из Польши.