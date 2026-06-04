Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, поделилась своими методами восстановления после матчей.

Мирра Андреева globallookpress.com

«У меня появилось новое хобби. Не знаю, слышали ли вы об алмазных картинах. Сейчас это очень популярно в социальных сетях. В настоящий момент делаю портрет своей собаки Рози. Я уже почти закончила. Когда работа будет готова, постараюсь повесить ее на стену у нас дома», — приводит слова Андреевой Tennis Channel.

Сегодня, 4 июня, Андреева сразится в полуфинале турнира «Ролан Гаррос» против украинки Марты Костюк, которая находится на 15-й строчке рейтинга WTA.

В четвертьфинале Мирра одержала уверенную победу над румынкой Сораной Кырстю со счетом 6:0, 6:3, а Костюк, в свою очередь, обыграла свою соотечественницу Элину Свитолину в трех сетах: 6:3, 2:6, 6:2.