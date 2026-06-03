Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Диана Шнайдер globallookpress.com

«Честно, у меня нет слов. Я суперсчастлива. Очевидно, сегодня условия были достаточно сложные из‑за ветра. Впервые играла с Ариной, супернервничала, впервые играю в четвертьфинале ТБШ. В первом сете просто пыталась приспособиться к её игре, потом уже к условиям и ветру, пыталась понять, как играть. Я просто старалась сосредоточиться на каждом очке, не думать о счёте.

Думала: "Ладно, условия тяжёлые, она первая в мире, так что просто постараюсь выложиться до конца и посмотрю, что получится". Боролась за каждое очко. Старалась бегать за каждым мячом и загонять его чуть глубже в корт», — сказала Шнайдер в интервью на корте.

Шнайдер выиграла в трёх сетах со счётом 3:6, 7:5, 6:0.