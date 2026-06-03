Россиянка Диана Шнайдер (23-я ракетка мира) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Диана Шнайдер globallookpress.com

В четвертьфинальной игре она была сильнее лучшей теннисистки мира Арины Соболенко — 3:6, 7:5, 6:0.

Соперницы были на корте 2 часа 14 минут. За это время Шнайдер сделала один эйс и одну двойную ошибку, а также взяла 7 из 20 заработанных брейк-поинтов.

На счету Соболенко два эйса, три двойные и 4 брейка из пяти завоеванных.

В полуфинале французского мэйджора Шнайдер сыграет с полькой Майей Хвалиньской, которая обыграла Анну Калинскую.