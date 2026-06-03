Итальянец Флавио Коболли (14‑я ракетка мира) переиграл канадца Феликса Оже‑Альяссима (6) со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Флавио Коболли globallookpress.com

Соперники были на корте почти 3,5 часа. За это время Коболли 8 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк‑пойнтов из 10 заработанных.

На счету Оже‑Альяссима 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк‑пойнта из 11 заработанных.

В полуфинале мэйджора итальянец сразится с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) — Маттео Арнальди (Италия). Для Коболли это первый полуфинал в карьере.