Третья ракетка мира Александр Зверев одержал победу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2026.

Немецкий теннисист в трех сетах обыграл испанца Рафаэля Ходара со счетом 7:6, 6:1, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 28 минут. По ходу матча Ходар подал навылет один раз, не сделал ни одной двойной ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из шести заработанных. Зверев сделал семь эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.

За выход в финал турнира Зверев сразится с победителем матча между Якубом Меншиком и Жоао Фонсекой.