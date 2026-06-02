Россиянка Мирра Андреева (8‑я ракетка мира) не оставила шансов румынке Соране Кырсте(18‑я) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, обыграв её со счётом 6:0, 6:3.

Мирра разгромила свою соперницу всего за 56 минут. За это время она сделала 3 эйса, допустила одну ошибку и реализовала все 5 брейк‑пойнтов из 5 заработанных.

У румынки — ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк‑пойнт из двух заработанных.

Соперницей Андреевой в полуфинале станет победительница пары Элина Свитолина — Марта Костюк.