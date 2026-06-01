Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 24-е место в мировом рейтинге, достигла четвертьфинала Открытого чемпионата Франции 2026 года.

В матче четвертого круга Калинская одержала победу над австрийской спортсменкой Анастасией Потаповой, которая находится на 30-й строчке рейтинга, со счетом 6:4, 2:6, 7:6. Матч длился 2 часа 50 минут.

За это время Калинская не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 из 12 брейк-пойнтов. В свою очередь, Потапова сделала один эйс, совершила восемь двойных ошибок и реализовала 9 из 14 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Анна Калинская встретится с победительницей матча между польской теннисисткой Майей Хвалинской и француженкой Диан Парри.