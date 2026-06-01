Итальянский теннисист Флавио Коболли, занимающий 14-е место в мировом рейтинге, вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции по теннису — 2026.

В матче 1/8 финала он одержал победу над американцем Захари Свайдой, который занимает 85-ю строчку рейтинга, со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 3 часа 21 минуту.

Коболли продемонстрировал уверенную игру, сделав восемь эйсов и допустив две двойные ошибки. Он также реализовал пять из восьми брейк-пойнтов, которые ему представились. Свайда, в свою очередь, выполнил семь эйсов, совершил пять двойных ошибок и успешно реализовал 10 из 17 брейк-пойнтов.

Теперь Коболли сразится за выход в полуфинал с победителем матча между Феликсом Оже-Альяссимом (Канада) и Алехандро Табило (Чили).