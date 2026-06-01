Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим переиграл Алехандро Табило из Чили в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Соперники находились на корте 2 часа 8 минут и завершили матч со счетом 6:3, 7:5, 6:1 в пользу канадца.

Оже-Альяссим подал навылет 17 раз, сделал две двойные ошибки и сумел реализовать пять брейк-пойнтов из шести заработанных. Табило сделал пять эйсов, также допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Оже-Альяссим сыграет против Флавио Коболли из Италии.