Белорусская теннисистка Арина Соболенко, четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира, рассказала о своих ожиданиях от матча четвертого круга Открытого чемпионата Франции — 2026 против японки Наоми Осаки.

Арина Соболенко globallookpress.com

«Я просто готова к борьбе. Готова выйти на корт и бороться за этот матч, за эту победу. Готова сделать всё необходимое, чтобы выиграть», — сказала Соболенко на пресс-конференции после матча третьего круга в Париже.

В третьем круге Соболенко одержала уверенную победу над австралийкой Дарьей Касаткиной со счетом 6:0, 7:5, затратив на матч всего 1 час 16 минут.