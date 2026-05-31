Американская теннисистка Мэдисон Киз обыграла канадку Викторию Мбоко в третьем круге турнира «Ролан Гаррос».

Американка (19-я ракетка мира) одержала победу над представительницей Канады (9-я ракетка мира) со счетом — 6:3, 5:7, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 31 минуту.

За весь матч Киз допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 12-и возможных. Мбоко сделала 3 эйса при четырех реализованных брейк-поинтах.

По итогам этого противостояния Киз вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где сыграет против россиянки Дианы Шнайдер.