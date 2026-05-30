Чилийский теннисист Алехандро Табило обыграл француза Моиза Куаме в третьем круге турнира «Ролан Гаррос».

Чилиец (36-я ракетка мира) одержал победу над представителем Франции (318-я ракетка мира) со счетом — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (11:9). Игра продолжалась 3 часа 43 минуты.

За весь матч Табило сделал 17 эйсов при 5-и реализованных брейк-поинтах. Куаме допустил 11 двойных ошибок и сделал 12 эйсов.

После этого матча Табило пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где сыграет против победителя матча между Феликсом Оже-Альяссимом и Брэндоном Накашимой.