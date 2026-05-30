Австрийская теннисистка Анастасия Потапова одолела американку Кори Гауфф в матче третьего круга турнира «Ролан Гаррос».
Потапова (30-я ракетка мира) одержала победу над представительницей США (4-я ракетка мира) со счетом — 4:6, 7:6 (7:1), 6:4. Игра продолжалась 2 часа 39 минут.
За весь матч Потапова допустила 8 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов из 12-и возможных. Гауфф сделала 1 эйс при 7-и реализованных брейк-поинтах.
После этого матча Потапова пробилась в 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос», где сыграет против россиянки Анны Калинской (24-я ракетка мира).