Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Дарьей Касаткиной из Австралии в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Я даже не помню счёт в нашем противостоянии, она потрясающая. Играть против неё всегда тяжело. Но я никогда не смотрю предыдущие матчи перед игрой, потому что это сложно. Она действительно всегда борется, отвечает на все удары. Приходится бороться за каждое очко, особенно на таком покрытии, как грунт. Снова будет сложный матч, но я готова к этой битве. Какими бы ни были условия, я буду готова противостоять. Я очень воодушевлена, с нетерпением жду, и пусть битва начнётся!» — приводит слова Соболенко «Чемпионат».

Матч между Соболенко и Касаткиной состоится в субботу, 30 мая. Время начала встречи станет известно позже.