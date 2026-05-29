Россиянка Мирра Андреева (8‑я ракетка мира) будет играть в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

В матче третьего круга она уверенно переиграла чешку Мари Боузкову (28) — 6:4, 6:2.

Их противостояние длилось чуть более полутора часов. За это время Мирра один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 8 заработанных.

На счету Боузковой ни одного эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Следующей её соперницей станет победительница пары Каролина Мухова (Чехия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария).