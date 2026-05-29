Итальянский теннисист Маттео Берреттини выиграл у Артура Риндеркнеша из Франции во втором круге «Ролан Гаррос».

Соперницы находились на корте 2 часа 18 минут и завершили встречу с результатом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 105-й ракетки мира.

Берреттини сделал семь эйсов, допустил четыре двойных ошибки, реализовал четыре брейк-поинта из восьми. Риндеркнеш сделал семь эйсов, совершил восемь двойных ошибок, реализовал один брейк-поинт из трёх.

В следующем круге Берреттини сыграет против Франсиско Комесаньи из Аргентины.