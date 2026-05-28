Российская теннисистка, ныне представляющая Австрию, Анастасия Потапова одержала победу над британкой Кэти Бултер во втором круге турнира «Ролан Гаррос».
Потапова (30-я ракетка мира) одолела представительницу Великобритании (71-я ракетка мира) со счетом — 5:7, 6:4, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 7 минут.
За весь матч Потапова сделала 5 эйсов и реализовала 7 брейк-поинтов. Бултер допустила 10 двойных ошибок при 5-и реализованных брейк-поинтах.
В следующем круге турнира «Ролан Гаррос» Потапова сыграет против американской теннисистки Кори Гауфф (4-я ракетка мира).