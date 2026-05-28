Шестнадцатая ракетка мира Наоми Осака одержала победу в матче второго круга «Ролан Гаррос»-2026.

Наоми Осака globallookpress.com

Японка в двух сетах обыграла хорватку Донну Векич со счетом 7:6, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 51 минуту. За время матча Наоми Осака выполнила пять подач навылет, допустив при этом три двойных ошибок, а также смогла реализовать 4 из 11 брейк-пойнтов. Векич сделала в игре два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнта за матч.

В третьем круге турнира Осака сыграет против американки Ивы Йович.